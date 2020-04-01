 

Мнение: Тихо шифером шурша

01.04.2020, 19:45, Разное

Крыша едет уже у многих – хотя всего-то второй день карантина. Прочитал дивное у Шулики:

“Власти Новосибирска решили включать сирены каждый час с 9 утра до 9 вечера, чтобы напоминать жителям города о соблюдении режима самоизоляции.
Вообще во власти людей без девиаций очень не хватает”.

Финальное меланхоличное замечание – по-моему, гениально. Именно НЕ ХВАТАЕТ. Впрочем – а где их хватает…

Источник: Размышления вольного социолога



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