Настоящие истории на большом экране: вы рассказываете, IQOS снимает кино

01.04.2020, 19:42, Разное

Лучшие сценарии за нас пишет сама жизнь, и зачастую они гораздо интереснее любого художественного вымысла. Реальные сюжеты стали большой ценностью в эпоху кинофраншиз, сиквелов и ремейков. К такому выводу приходят и многие современные режиссеры, которые все чаще ищут свой главный источник вдохновения и новую точку опоры среди зрителей. Из забавных видеозарисовок о буднях обычных людей сегодня создают целые фильмы, а документальные подкасты и журналистские расследования о жизни реальных персонажей становятся основой для сериалов и кинофильмов с именитым актерским составом.

Бренд IQOS тоже верит в силу настоящих историй и в то, что реальные события гораздо интереснее любого вымысла. Такие истории вдохновляют и трогают до глубины души. Для своих совершеннолетних пользователей, любящих и ценящих жизнь во всех ее проявлениях, бренд и запускает новый проект “Настоящие истории”.

С 10 марта по 15 апреля совершеннолетние пользователи IQOS могут присылать свои истории — о том, как большие или маленькие события, знакомства и встречи, влюбленности и случайности изменили их жизнь к лучшему. И тогда эти истории будут иметь все шансы стать основой для сценария, по которому снимут фильм.

Писатель и основатель проекта “Беспринцыпные чтения” Александр Цыпкин был выбран главным экспертом проекта. Автор нескольких бестселлеров и рассказов, в героях которых многие читатели узнают самих себя, он как никто другой способен оценить уникальность оригинальной истории. Сам Александр, по его словам, в случайности верит и считает, что они бывают в жизни каждого. Да и у него самого есть немало историй, которые вполне могли бы стать сюжетами, достойным оказаться на страницах его собственных книг:

Неслучайные случайности у меня? Да я так с женой познакомился. Года три назад она стала одним из акционеров крупного издательского дома. И главным редактором одного из этих журналов становится её друг, и мой друг одновременно. И в первый же выпуск под своим руководством он берет мой рассказ – достаточно такой хулиганский, одиозный. Неожиданный для этого издания уж точно. Друзья приходят к ней и говорят: “Слушай, до чего ты журнал довела? Посмотри, какой текст ужасный!” Она читает и спрашивает: “Это же круто написано. Кто автор?” Так она узнаёт про меня. А через год после этого мы встретились случайно на мероприятии. Получается, у неё со мной любовь с первого текста, а у меня с ней – с первого взгляда.

Александр Цыпкин

Писатель не только будет отбирать присланные истории в качестве члена жюри, но и впоследствии создавать по ним сценарии, которые лягут в основу киноальманаха. Истории, прошедшие модерацию, будут опубликованы на сайте и станут доступны для голосования. Помимо пользователей IQOS лучшие истории будет отбирать и экспертное жюри, состоящее из профессионалов из самых разных сфер: публицист Алена Долецкая, писатель и журналист Александр Маленков, театральный режиссер Талгат Баталов, а также креативный директор Собака.ru в России Яна Милорадовская.

Людям всегда кажется, что кино интереснее жизни вообще, и их персональной жизни уж точно. Но как говорится, кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное. У каждого в жизни было несколько моментов, достойных лучших триллеров, комедий или мелодрам. Когда зрители увидят эти истории на экране, они и свою жизнь оценят по-новому, – уверен Александр Маленков.

Победители сразу в нескольких номинациях станут известны 29 апреля. Авторы пяти лучших историй по версии жюри смогут принять участие в создании своего фильма и представить его на премьере. За съемочный процесс будет отвечать профессиональная команда пяти съемочных групп во главе с начинающими и перспективными режиссерами. В съемках примут участие актеры театра и кино: Максим Матвеев, Евгений Стычкин и Аня Чиповская, а также режиссер Резо Гигинеишвили и совладелица интеллектуального клуба “418” Надежда Оболенцева. За стиль будущих картин будет отвечать стилист Александр Рогов и его профессиональная команда.

Проект “Настоящие истории” – это прекрасная инициатива. Знаю, что некоторые истории из моей жизни мои друзья уже использовали в своих работах. Если же говорить о случайностях, то так недавно нежданно- негаданно у нас появился кот Небо, – делится Надежда Оболенцева.

Победителями этого проекта станут не только пять счастливчиков: авторы 20 самых интересных историй уже по версии совершеннолетних пользователей IQOS получат доступ к онлайн-курсам писательского мастерства — чтобы и дальше превращать жизнь в искусство. Также они — и еще 50 самых активных участников проекта — смогут посетить премьеру киноальманаха, релиз которой пройдет в Санкт-Петербурге. Премьера киноальманаха по результатам проекта IQOS намечена на лето в Санкт-Петербурге

Случайностей не бывает! Мы просто не знаем, в чем логика, но она, конечно, есть. Все происходит согласно крутейшему плану – только нужно быть готовым к изменениям и наслаждаться их результатами. Снимем об этом кино! Это уникальная возможность перенести собственную жизнь на экран, – отметил Евгений Стычкин.

Обращаем ваше внимание, что данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.

#iqosпартнёрство Не исключает риски. 18+. Только для потребителей табака, проживающих в РФ.