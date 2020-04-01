Кайя Гербер прочла книгу детям в режиме онлайн

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01.04.2020, 19:42, Разное

В связи с пандемией коронавируса знаменитые актрисы Дженнифер Гарнер и Эми Адамс запустили благотворительный Instagram-проект #SAVEWITHSTORIES, который помогает нуждающимся детям в США. По их словам, около 30 миллионов hребят в Америке ходят в школу не только учиться — для них это единственная возможность полноценно и бесплатно питаться. А из-за карантина дети не посещают школу и вынуждены сидеть дома впроголодь. Кроме того, у них нет условий для дистанционного обучения — компьютеров, принтеров и выхода в интернет.

Кайя ГерберСуть проекта в том, что знаменитые люди читают в режиме онлайн детские книги, а подписчики сообщества могут пожертвовать средства в помощь детям Америки. В акции уже приняли участие Молли Симс, Синди Кроуфорд, Эдди Редмейн, Лилли Коллинс, Робин Райт, Ева Лонгория и многие другие.

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Публикация от #SAVEWITHSTORIES (@savewithstories)31 Мар 2020 в 4:14 PDT

В этот раз в прямой эфир вышла Кайя Гербер. Модель читала детскую книгу с картинками “Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?”, которая призвана помочь малышам связать цвета и значения с предметами.

Я так рада сотрудничать с Save With Stories и фондом Feed The Children. Особенно в такое непростое время очень важно дарить счастье детям и действовать сообща, – заметила Кайя перед чтением книги на планшете.

18-летняя Гербер удобно расположилась у себя в комнате, сидя на розовом кресле. Одета модель была в черную кофту на пуговицах и голубые джнинсы.



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