Три крупнейших больницы Петербурга прекратят прием пациентов из-за коронавируса
01.04.2020, 19:40, Разное
Три крупнейшие больницы Санкт-Петербурга – Александровская, Введенская и больница Святого Георгия – прекратят прием новых пациентов из-за коронавируса. При этом уже поступившие в эти медучреждения люди не смогут их покинуть без крайней необходимости, сообщает газета “Петербургский дневник”.
Больницы сосредоточатся на лечении коронавируса COVID-19. После проникновения инфекции весь персонал проверят на наличие заражения. Врачей и медсестер закрепят за отделениями, в которых они работают в настоящее время.
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