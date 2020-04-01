Три крупнейших больницы Петербурга прекратят прием пациентов из-за коронавируса

01.04.2020, 19:40, Разное

Три крупнейшие больницы Санкт-Петербурга – Александровская, Введенская и больница Святого Георгия – прекратят прием новых пациентов из-за коронавируса. При этом уже поступившие в эти медучреждения люди не смогут их покинуть без крайней необходимости, сообщает газета “Петербургский дневник”.

Больницы сосредоточатся на лечении коронавируса COVID-19. После проникновения инфекции весь персонал проверят на наличие заражения. Врачей и медсестер закрепят за отделениями, в которых они работают в настоящее время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Апр 2020 в 7:57 PDT