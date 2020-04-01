 

Глава Роспотребнадзора призвала продлить выходную неделю

01.04.2020, 19:40, Разное

Главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления выходной недели, установленной президентом России Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля. По словам доктора наук, срок самоизоляции следует сделать соразмерным инкубационному периоду коронавируса COVID-19 – 14 дней, сообщает Vse42.ru. 

Попова отметила, что ситуация с эпидемией сдвинулась в лучшую сторону благодаря выходной неделе. По ее словам, она позволяет разорвать цепь передачи вируса. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Вупи Голдберг попалась на Джилл Байден

24.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк призвала людей жить в гармонии и избавляться от зла

14.03 / Рубль начал “выздоравливать” от коронавируса

19.02 / Мнение: Коронавирус отступает?

06.03 / Валерия создаст шоу о жертвах насилия

23.03 / Виталина Цымбалюк-Романовская волнуется за Армена Джигарханяна в период коронавируса

02.02 / Названы наиболее популярные в России авто с пробегом

16.02 / Компания Sony запустила распродажу симулятора баскетбола NBA 2K20

22.02 / Певица Валерия с ужасом смотрит на свои ранние фото с «ботоксным» лицом

18.03 / Мнение: Сланцевая отрасль и нефтяная война

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска