Глава Роспотребнадзора призвала продлить выходную неделю

01.04.2020, 19:40, Разное

Главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления выходной недели, установленной президентом России Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля. По словам доктора наук, срок самоизоляции следует сделать соразмерным инкубационному периоду коронавируса COVID-19 – 14 дней, сообщает Vse42.ru.

Попова отметила, что ситуация с эпидемией сдвинулась в лучшую сторону благодаря выходной неделе. По ее словам, она позволяет разорвать цепь передачи вируса.