Мнение: Курдская смертница

01.04.2020, 19:38, Разное

Это Сема Кочер 25 лет от роду. В рядах Курдской Рабочей Партии воевала с 2014 года.

Пропаганда Рабочей Партии Курдистана сообщает, что данная дама с автоматом убила 30 турецких солдат в результате акции в память о погибших курдских партизанах.

Рано утром 31 марта она подорвала трубопровод на турецко-иранской границе, а когда к месту взрыва подъехали 5 турецких автомобилей с солдатами, взорвала их вместе с собой. Курды заявляют, что убито более 30 турецких военных и еще несколько десятков получили ранения.

Чуть больше подробностей тут https://anfenglishmobile.com/kurdistan/more-than-30-soldiers-killed-in-action-of-self-sacrifice-in-agri-42701