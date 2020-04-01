Мнение: Письмо: “Были испанские страсти”

01.04.2020, 19:31, Разное

Эта автор переплюнула всех рап, которые страдают на карантине, что к ним их кавалеры не пробираются через патрули и штрафы, рискуя здоровьем.

Этой бывший парень рассказал о страшном диагнозе, хуже, чем коронавирус, а она размышляет исключительно только о том, камбэк это или не камбэк, и о том, как бы свою корону этим камбэком накормить, но и другую свою кормушку тоже не упустить. Более того, она считает, что он придумал диагноз ради камбэка. Ради шанса подобраться к ее короне.

Такое ощущение, что для некоторых слово сострадание – это вообще пустой звук. Отсутствует эта функция.

И еще вот что.

Когда мы говорим о том, что другой человек не должен думать о ваших интересах и претензий к нему быть не должно, речь идет о ДРУГОМ человеке. Почему же многие переносят это на себя и решабт, что надо думать только о своих интересах? Откуда вот этот адский эгоизм? О другом человеке речь идет, пусть другой что угодно делает, не надо к нему липнуть и за него решать, кому он должен, это принцип хороших границ – не распоряжаться другим. Но сами вы не должны быть такими колодами бездушными, думающими только о себе, сами-то вы должны другим. Вам – нет, а вы – да. В этом секрет.

Иначе не будет у вас никакого самоуважения, никаких границ и никакой спонтанности, если вы будете жадными, мелочными и черствыми эгоцентриками. Никому вы такие не нужны и для себя тоже обременительны. От других не надо щедрости требовать, от себя – обязательно. И это не другим надо, это закон роста вашей энергии.

Невероятно сложная парадигма, как выясняется.

Разбирайте это письмо самостоятельно, друзья.

olly_olly_olly

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция!

Огромное спасибо за разбор моего письма «Помогите восстановиться» https://evo-lutio.livejournal.com/1040883.html ! Я выкарабкалась из той ситуации только благодаря Вам. Прошло уже пять месяцев, у меня новые отношения, но старый парень возвращался тоже.

Когда я задушила Ищейку в зародыше – удалила его отовсюду из друзей, все переписки за три года, попросила подругу, которая подписана на него, не пересказывать мне новости, это дало поистине волшебный, чудесный эффект – через какое-то время не нужно было даже усилий – лазить по страницам и так не хотелось. Сменила зал – у меня был сетевой абонемент, ездить пришлось чуть дальше, зато ощутила внутренний покой, не дрожала как заячий хвост – а что будет если он придет. Первое время думала о нем постоянно, особенно сильно напоминали тренировки и зал, вопреки моим стараниям не циклиться. Сначала бесилась на себя, раздражалась, особенно когда казалось, что уже отпустило, а потом накатывало резко. Потом поняла, что возомнила себя нерыбой, которая щас махом усилием воли возьмет и забудет и море мне будет по колено. Поняла, что я обычная баба, страдаю тоже как все, не пишу ему, по страницам не лазаю, своими делами занимаюсь – для начала уже неплохо, а там как-нибудь само забудется. Страдаю – ну что ж, все страдают после великих любовей, пострадаю и перестану.

Через неделю после расставания познакомилась с парнем в библиотеке за настольными играми. Мой ровесник (мне 29), тоже, как я работает преподавателем. Наверное, ОЗ его немного больше моей – есть машина, живет в трехкомнатной квартире один, его мама живет с бабушкой в этом же городе, жил некоторое время в США по Work and Travel. Долгое время у наших встреч не было романтического подтекста – мы переписывались о чем-то нейтральном со смайликами каждый день, в процессе общения образовывалось место, куда можно сходить – это был сначала батутный центр (он занимается акробатикой, и я написала что это здорово и надо как-нибудь и мне попробовать), чаще кафе, несколько раз было кино. Я делала попытки заплатить за себя, но он их вежливо отклонял. Везде вел себя очень галантно – открывание дверей машины, и вообще всех дверей, снимание курток, придвигание стульев – это не было персональным ко мне вниманием, он просто хорошо воспитан, но для меня это было таким контрастом с моим бывшим (вернее, с его отношением ко мне), что я часто чувствовала какой-то натурально простушкой, которую по недоразумению принимают за принцессу и неловко за все это благодарила.

Он мне нравился, как хороший парень и я ему, очевидно так же, как приятная девушка, но искры между нами так и не случалось, как и предпосылок для поцелуя или хотя бы сокращения дистанции. 31 декабря я собиралась встречать новый год одна, не смогла улететь домой из-за погоды, но трагедии из этого не делала, решила дома фильмы посмотреть под салюты. Он написал мне утром от лица Санты и спросил, когда можно за мной заехать и завезти мне подарок. Я как раз запланировала символический вывоз вещей бывшего (там были книги, выкидывать рука не поднималась) в общественный книжный шкаф. Я сказала, что у меня немножко дел в центре, а потом свободна. Он заехал за мной, книги я отвезла, не говоря ему, чье это (темы бывших, кстати, ни разу между нами не всплывали), мы посидели попили кофе, прочитали друг другу стишки, обменялись символическими подарками, потом он отвез меня домой, и я подумала, что спустя полтора месяца наверное можно и самой спросить. Мы сидим в машине у моего дома, говорим о чем-то нейтральном, я уже взялась за ручку двери, чтобы быть готовой к побегу с тапками и спрашиваю – Игорь, а я тебе нравлюсь? – Да, конечно! – Ясно – и выхожу не попрощавшись, неловко вышло, хоть я и спросила сама.

Спустя несколько минут, когда я была дома, приписала –

«Я имела ввиду, как девушка)»

Он: «Я так и понял) Очень эффектное прощание было))»

Я: «Я растерялась)»

Он: «Я даже не успел спросить то же самое)»

Я: «Само вырвалось»

Он: « А я тебе нравлюсь, как девушка?)»

Я: «)))»

«нет»

«Только как парень, извини)»

Он: «Тоже неплохо)»

На следующий день, первого января он написал днем и позвал погулять. В конце он отвез меня домой и поцеловал, я, конечно, ответила. Спустя неделю случился первый секс – он встретил меня в аэропорту (я все-таки слетала домой), донес вещи, которых было очень много, по снегопаду, я, конечно, предложила чай. Он сказал, что у меня очень уютная квартира и милый кот. Мы просто целовались у окна, в этот момент я захотела снять кофту, потому что мне стало жарко, а он воспринял это, наверное, как знак и, не прекращая целовать, подтолкнул к кровати. Мы раздели друг друга, не прекращая целоваться, он спросил не хочу ли я остановиться, я сказала, что хочу его, он продолжил, начав с орального секса для меня. В какой-то момент мелькнула мысль о сравнении с бывшим, с его накачанным торсом, но потом стало неважно, мне было очень хорошо. Ему, судя по всему тоже. Потом мы довольно долго лежали в обнимку и просто молчали, я гладила ему волосы, а он перебирал мои пальцы.

Он очень много работал (как и я до карантина) тренировался по вечерам 3 раза в неделю, поэтому виделись мы нечасто – по четвергам, когда у него не было тренировок (я заканчивала в 8, он примерно так же) – у меня, я что-нибудь готовила, мы занимались сексом и он уезжал домой и по выходным – в субботу мы куда-нибудь ехали (кино, кафе, загород) – платил всегда он, потом я оставалась у него дома с ночевкой. Когда я первый раз осталась – он приготовил завтрак, и так продолжается до сих пор, мне готовить не давал (первый раз получилось вчера, под предлогом – я в съёмных квартирах 5 лет духовку не видела, очень хочется пиццу испечь). Потом я обычно придумывала дело (спортзал, встреча с подругой), чтобы не торчать у него под носом весь выходной и дать возможность просто отдохнуть одному дома, он отвозил меня в это место и мы прощались до четверга. Один раз у него отменилась тренировка в среду из-за непогоды и он спросил, можно ли приехать, я конечно, была за, так как до сих пор не понимаю – он действительно сильно устает на работе или он просто онегин, который не хочет обижать девушку – а тут хоть какой-то элемент спонтанного стремления к встрече.

И вот, когда можно сказать у меня появились отношения, в конце января бывший пишет первый раз сообщение, что он хочет вернуть деньги, будет каждое 10 число пересылать понемногу, я не отвечаю, но внутри колбасит. Спустя час его прорывает, он умоляет ответить, что все в порядке, просит взять трубку. Беру, говорю, что не о чем разговаривать, все в прошлом, зла не держу, ничего не надо, обещаю пообщаться как-нибудь потом. Вдогонку пишет, что десять раз обо всем пожалел, был неправ, хочет все вернуть, посылает скрины сообщений трехлетней давности, где просит стать его девушкой и тд и тп. Думаю – вот он камбек, заливаюсь слезами счастья, плохо сдерживаю злорадство.

Ломаю руку на следующий день серьезно, со смещением. Восприняла это как знак, что сильно раздухарилась. Бывший продолжает названивать, я сначала говорю, что у меня уже новые отношения и все в прошлом, он не верит и продолжает наседать и просить помочь с рукой, довольно резко отвечаю ему, что он кинул меня в полной жопе, мои родители в курсе и помогают мне сейчас деньгами, отношения между нами невозможны как минимум по этой причине и его помощь не требуется (мама ранее тоже попросила не принимать от него никакие деньги). Вечером он пишет мне сообщение мол зачем ты наврала родителям, я тебя не кидал на деньги и все в таком духе. Переврал, короче мои слова. Я восприняла, как провокацию, что я кинусь доказывать, что я все сказала не так (я бы так раньше и сделала). Я удержалась от оправдашек и ничего не ответила. Пусть считает так – решила тогда. Потом мама сбила с меня корону – «Вернул деньги? Нет? Только обещал вернуть? Ну и чего ты уши развесила, держи карман шире».

Ну мама в общем права оказалась, ничерта он мне не отправил) Как потом сказал – ну ты же отказалась) Спустя недели две написал, что погорячился, попросил не обижаться на него – не отвечала. Потом еще пару раз писал, просил дать совет – не отвечала.

Первое время не знала, что делать с рукой – вся бытовуха представлялась кошмаром в условиях, что я живу одна. Мама хотела, чтобы я на пару недель уехала домой – но я бы не смогла работать, а для работы мне сильно рука не нужна, я преподаватель. Затруднения начинались уже на этапе одевания одежды, застегивания замков – это не говоря уже о посуде, готовке– потом я приловчилась делать это одной рукой, но по первости было дико. А с Игорем у нас только началось какое-то подобие отношений, и я не хотела, чтобы он чувствовал себя обязанным помогать мне и предлагать жить вместе только из-за чувства долга. Он предложил переехать к нему на время или он может приезжать утром, чтобы одевать меня, на что я сказала, что работа у нас начинается в разное время, да и мне будет неудобно ездить от него, а уж пуховик мне соседи застегнут. Приняла необременительную помощь – он купил недорогие лекарства, привез свой старый большой пуховик, в который помещалась рука в гипсе. Ну собственно поэтому повелось, когда я остаюсь у него на выходные, он готовит и ничего не позволяет делать мне. Сексом занялись опять только на вторую неделю моего гипса, после моих уверений, что мне не больно и все в порядке, но когда ночевала у него, он настаивал, чтобы спали мы в разных комнатах – он сказал, что отвык спать не один и боится повредить мне руку. Утром приходил полежать вместе под одеялом).

Я часто присылала ему фотки с тренажерки, и он мне с тренировок. Когда рука была в гипсе – естественно какой тут зал. Он в одну из встреч сказал, что скучает по фоткам, и я начала отправлять поинтимнее. Фигура за это время у меня стала объективно хорошая, он еще и любитель поп, горячо это все дело подкреплял и просил не останавливать фантазию. Плюс просил написать про секс – что нравится, что нет – я написала в виде рассказа, стараясь избегать нефритовых стержней, но чтобы получалось горячо. Он отправил похожий в ответ. Вообще я чувствовала, что динамика отношений нарастает, пусть медленно, и хоть и бывший все так же приходил в голову, я все же наконец-то всерьез увлечена другим человеком, а он мною.

Сказал, что не сможет заехать 14 февраля, пошутили, что это самый обычный ничем не примечательный день второго месяца зимы. Поздравил с утра с обычным днем и написал, что рад, что мы однажды сели в одну лодку (это отсылка к нашему знакомству за настольной игрой, где все игроки были «в лодке»). Зато на следующий день, когда я уже призакатала губу на романтику и не ожидала, принес букет и предложил с размахом отметить 15 февраля)

Он просил на 23 ему ничего не покупать – я возмутилась – а носки? Какое 23 февраля без носков? «А, ну да, носки святое» подарила ему носки с репродукциями картин со смыслом, на 8 марта я тоже просила не заморачиваться – мне понравилось кафе, где мы отмечали 15 февраля, он сказал, что не заморачивался и уже купил, но боится показаться нескромным. Подарил эспандер, чтобы руку разрабатывать и интимную игрушку, которую мы раньше обсуждали.

В общем, все шло хорошо, в процессе мне еще и с квартиры пришлось съезжать срочно из-за непоняток с хозяйкой, и опять я ощутила контраст – хотя, возможно, это частично потому что тогда рука еще и была в гипсе. Игорь сказал, чтобы ничего сама не таскала, максимум собрала вещи с подругой и, конечно, все это перенес. Предлагал помочь деньгами на квартиру, сказал, чтобы не стеснялась просить, если будут проблемы. Недавно ездили в мебельный на выходных (нужен был комод мне в новую квартиру), я там запаниковала, что нихрена не смогу купить, не понимаю, как это собирать (ему не озвучивала, просто тупила, не знала, что делать) он как-то это понял, все нашел, сказал, чтобы я не волновалась, он все соберет, тут ничего сложного. Комод, конечно, конечно, сама купила, он мне его сразу собрал дома.

Короче, только я начала думать, что все в моей жизни наконец-то стало нормально, пишет бывший неделю назад с просьбой срочно поговорить не по телефону. Попросил о встрече, сказал, что не побеспокоит, но есть срочный разговор и по телефону никак.

Ладно, пишу, приезжай, через час буду в центре, час до работы у меня будет.

Вижу его, меня трясет, он курит тоже нервничает. И сообщает – у меня рак. И что-то продолжает про стадии и лейкоциты. У меня все в тумане, не сдерживаюсь, начинаю реветь. Он неловко начинает обнимать, просит не плакать, говорит, что многое осознал и переосмыслил, и что времени у него немного. К своему стыду понимаю, что не до конца ему верю, и что он и раньше про серьезные вещи врал. И вот он опять говорит, что не может забыть, пробовал с разными, ничерта у него не получается, в голове только я. И сейчас вообще смысла жить не осталось, если я не буду рядом. В этот момент мне хотелось, чтобы он действительно врал про свою болезнь, пусть лучше я буду дурой, но он живет (спасательница былая, наверное, голову подняла).

Потом я пришла в себя и спросила:

– чего ты от меня хочешь?

Он говорит:

– Вижу – чувства не прошли у тебя тоже, давай детей, сейчас, у меня хоть два смысла в жизни появятся, чтобы бороться, ты со мной нянчилась, теперь я хочу сделать для тебя все возможное, пока есть время.

Я говорю:

– ты хочешь, чтобы я смотрела, как ты умираешь, с маленьким ребенком на руках?

Он: я буду лечиться, буду делать все возможное, вгрызаться в жизнь зубами и тд, а сейчас, мол, смысла нет, лечиться не буду, нахер это все. Из-за химиотерапии придется завязать со спортом, а это единственное кроме тебя, что доставляет радость.

И этот разговор по кругу. Я – между нами все кончено, а ты меня шантажируешь, он – ты мой единственный смысл жизни и вижу, что ты меня все еще любишь. Я периодически рыдаю, он успокаивает, тоже плачет, на нас косо смотрят. Провожает на работу, пытается поцеловать, я вырываюсь и поддаюсь одновременно, в голове сумбур, не знаю, что делать. На работе продолжает написывать, что любит и с Игорем у меня несерьезно.

Это был четверг, по плану вечером должен приехать Игорь. Выбегаю с работы, на улице снежный апокалипсис, иду, поскальзываюсь. Сзади чувствую, как подхватывают за капюшон – бывший держит и говорит на него опираться. Я в скользких сапогах, ладно, думаю, вырываться и орать на всю улицу не трогай меня глупо, пришел, так пришел. Поддалась ностальгии еще , вспомнила, как раньше он меня тоже часто с работы встречал, оперлась на локоть. Зашли в супермаркет, и там он мне опять начинает про дай мне шанс, я же никуда не уйду, добьюсь и т.д. Я говорю – зачем встречал? Я же сказала, подумаю, потом поговорим. Он уже плачет натурально, говорит ну какое нахрен подумаем, Оля? Я болею, все серьезнее некуда, мне жить незачем. Я говорю – мне домой надо, у меня парень приедет сейчас, давай потом поговорим. Нет, скажи. В общем, ладно, пошли разговаривать. Я написала Игорю – «У нас подъем заледенел в горку к домам, давай на выходные перенесем?» Он ответил: «Окей, я тоже что-то боюсь ехать. Ты дома? Нормально добралась?»

В общем, поехали с бывшим ко мне домой, пообещал, что руки распускать не будет. Не знаю, чем я думала. Смотрела на него и крутила в голове – а вдруг все это правда и его не станет? И вот он у меня дома, сидит и плачет, какой он дурак, все потерял, ничего не ценил. Как он хочет хотя бы одну претензию от меня услышать, мечтает прям, чтобы я на мозг ему капала, но сейчас-то все по-другому будет! Вот теперь, все, что есть, хочет отдать, что у него есть возможности, с работой все в порядке, зарабатывает так, что на все хватает ( и все равно получается меньше меня, но я не стала говорить, в основном просто слушала) и не ври что ты ничего не чувствуешь, я же вижу. Я плыву от всех этих слов, реву тоже, говорю, где же ты был раньше, все, никакого возврата уже не возможно, у меня все нормально. Говорю, что он плохо пытался, он мне начал рассказывать про какую-то девушку, моложе меня, с хорошей фигурой и зарплатой, которая тоже готовит ему еду на работу – я сказала, что ему везет на заботливых баб и пусть он лучше останется с этой девушкой, немного усилий и все забудется. Он – вот не люблю, как ни пытался, она классная, но не ты. И опять – вот, ты же его тоже не любишь, меня любишь до сих пор, зачем жить с нелюбимым человеком, в общем опять это все часа на три затянулось. Ну и без рук опять не обошлось в плане приставаний, я напомнила, что он обещал. Он просил сходить с ним куда-нибудь, я пообещала,что схожу. Напоследок сказал, что его предложение всегда в силе, он надеется, что я передумаю.

На следующий день он опять писал, потом ждал меня у работы со справкой, которую я попросила, сказала честно, что не могу до конца поверить. Он притащил какую-то бумажку, на которой «Онкологический центр» было написано через «А», без печати. Ну а чо говорит, видишь, какие специалисты, вот поэтому и не хочу лечиться. Настойчиво звал в ресторан, в зоопарк на совместные прогулки. Я спросила – сказал, деньги переводить будешь, так ты ж, говорит отказывалась. Тогда же сказал сюрприз мне приготовил, пойдем, говорит в ресторан завтра. Еды говорит коту куплю, когда я пошутила, что у нас общий ребенок, а от папаши алиментов не дождешься. Я сказала, что всего этого не надо и на самом деле я иду с ним в ресторан из жалости, потому что думаю, что он серьезно болен, а предпочла бы, чтобы он в очередной раз наврал и я бы спокойно ненавидела его дальше. В этот день звонил еще, говорил, что будет добиваться, встречать с работы, пока у него остается хоть один шанс меня вернуть.

Я уже начала побаиваться напора, того, что из-за него могу похерить отношения с Игорем. Сначала строила планы, что говорить, если они вдруг столкнутся. Потом поняла, что Игорь не мальчик, сам поймет, что к чему, главное, чтобы мое поведение было достойным. Я в этой ситуации никак себя еще не скомпрометировала. Бегает за мной бывший парень – я на это никак повлиять не могу. И если наши отношения на этом закончатся – что ж, видимо не судьба.

Но все прекратилось резко. В этот же день – бывший позвонил и сказал: значит, ты только из жалости со мной встречаться хочешь, я понял, меня жалеть не надо, не буду больше тебя доставать, номер не меняю, ты знаешь, как меня найти, если нужна будет помощь.

Это все длилось три дня. Игорь так ничего и не узнал, мы продолжаем встречаться. Когда во Владивостоке объявили нерабочую неделю, мы стали видеться чаще – он заезжает за мной и мы едем либо к нему домой, либо на видовую, попить кофе. Оба соблюдаем карантин, в люди – только в маске. С завтрашнего дня в нашем городе объявили режим строгой самоизоляции, по городу полиция уже всех гоняет с громкоговорителями, слышу из дома. Мне нужно вывезти бабушку из города, она тут лежала в больнице, попросила Игоря, он сказал конечно, повезем, сдвинул свои онлайн-уроки. В самом начале, когда стало ясно, что будем переходить на удаленку, предлагал помочь с ипотекой.

Я очень благодарна ему за все, что он делает, и каждый раз чувствую, что мне нечем ответить симметрично – поэтому у него в гостях я стараюсь делать «женские» дела – мою посуду, заправляю кровать, пока он готовит завтрак, вот недавно приготовила наконец-то первый раз пиццу, нашла предлог, чтобы он не возражал. Мне очень приятно это делать, между нами много нежных жестов, поцелуев, объятий и прикосновений, конкретно этого в прошлых отношениях не было, он по-прежнему везде предлагает мне руку.

О иногда бывшем думаю как-то отстраненно, да, были испанские страсти и пожар в моей голове, и когда он приходил с просьбами начать все заново, конечно, внутри кипели старые дрожжи. На какое-то время я опять прилепилась к нему фокусом, хоть и гнала от себя картины, какая ж я роковая, вона бывший приполз. Возвращала себя на место вашими словами – нужно понять, что он меня любил уже не очень, а это просто временный полевой эффект, а не реальные чувства. Да и по факту – весь камбек в три дня, содержащий только просьбы вернуться и никаких реальных действий, о чем тут думать вообще. Особенно на фоне реально нормального парня, пусть и без испанских страстей. Перевернула я эту страницу конечно, коряво, но, думаю, получилось.

Иногда я думаю, что с Игорем развивается все слишком медленно или не развивается вообще – особенно на фоне предыдущих отношений, но с другой стороны – все очень ровно, спокойно и достойно, я чувствую нежность с его стороны и, хоть дело не дошло до признаний, парень часто предлагает материальную опеку (может, это не персонально со мной связано, опять-таки), я стараюсь отслеживать щипцы и попытки натянуть на него колпачки и живу сегодняшним днем, а дальше видно будет. Сегодня мне с ним очень хорошо. Надеюсь, ему со мной тоже.

Уважаемая Эволюция, Вы писали, что у меня относительно честно получилось отрефлексировать собственную ситуацию, а значит, увидеть все почти правильно, на своих местах. Надеюсь, я все сделала правильно и сейчас.

Спасибо Вам за ваш труд, здоровья Вам и Вашим близким.