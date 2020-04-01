Голикова призвала продлить режим самоизоляции с учетом ситуации в регионах

01.04.2020, 19:30, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры социального дистанцирования граждан с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

По ее мнению, при продлении режима самоизоляции необходимо искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах.

«Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей», – сказала она.

Вице-премьер сообщила, что за сутки число заразившихся коронавирусом в РФ возросло на 18,8%, умерло 24 человека, а выздоровело 190 человек.

«Сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны, 2777 случаев, 440 случаев – это прирост за последние сутки, то есть количество человек, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%», – отметила она.

По словам Голиковой, наиболее количество заболевших отмечается в Москве, республике Коми, Республике Бурятия, а также в Санкт-Петербурге и Московской области. При этом по-прежнему превалируют завозные случаи заражения коронавирусом.

Кроме того, она отметила, что в РФ на сегодняшний день подготовлено 94 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусом

Голикова призвала не расслабляться даже несмотря на то, что в 10 российских регионах коронавирус не зафиксирован.

Одновременно с тем Голикова подчеркнула, что ситуация с отслеживанием россиян, вернувшихся из-за границы, очень сложная.

«Тем не менее с участием всех служб: министерства внутренних дел, пограничной службы, Роспотребнадзора, наших коллег из субъектов РФ, министерства связи и массовых коммуникаций – мы уже отладили работу по поводу того, каким образом осуществлять контроль на территории РФ за приезжающими гражданами», – сказала она.

По ее словам, с учетом большого желания вернуться в страну, в том числе и тех, кто находится на постоянном месте жительства в других государствах, принято решение направлять чартерные борты, но ограничить количество граждан, прибывающих в Россию. Ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек. В аэропорты других городов, расположенных на территории России, – до 200 человек.

«Безусловно, могут быть исключения, поскольку мы не можем регулировать, в какой момент нам иностранные государства, которые ввели у себя на территориях чрезвычайные ситуации, дадут нам возможность забрать наших граждан. Поэтому, конечно, такие исключения предусмотрены», – сказала Голикова.

Отмечается, что граждане, которые находятся и проживают в близлежащих к Москве регионах, могут быть доставлены транспортом до соответствующего региона, который находится рядом с Москвой.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Аналогичное решение приняли в большинстве российских регионов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.