 

Владимир Путин подписал закон о проведении 22 июня всероссийской минуты молчании

01.04.2020, 19:30, Разное

Сегодня, 1 апреля, на сайте обнародования правовой информации появился текст закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, датой проведения всероссийской минуты молчания будет 22 июня. Это распространяется на все без исключения регионы страны.
В материале, сопровождающем вышеназванный закон, указано, что минута молчания организовывается в то время, когда всем гражданам СССР было объявлено о нападении нацистской армии, то есть в 12:15 мск. В РФ 22 июня является Днём скорби и памяти, когда жители страны вспоминают подвиги солдат Красной Армии, ставших на защиту Родины. Также утверждённый Путиным документ даёт возможность публиковать поисковым отрядам и организациям имена и фамилии погибших в годы войны людей не только в СМИ, но и на интернет-порталах.

Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы, комментируя принятый закон отметила, что теперь в РФ «устранён пробел» и будет действовать одинаковый порядок организации и проведения дней воинской славы, а также посвящённых памятным для страны датам мероприятий, пишет «Слово и Дело».



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