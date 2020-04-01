Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина

01.04.2020, 19:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина.

Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы – до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Ранее Путин заявил, что в РФ усложняется ситуация с коронавирусом, а в мире она очень сложная.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.