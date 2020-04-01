Эксперты раскрыли первые подробности о новом смартфоне Xiaomi

01.04.2020, 19:30, Разное

Рассекречены первые детали нового смартфоне Xiaomi. Характеристики устройства пока неизвестны.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сертифицировала новый смартфон. Примечательно, что он может быть флагманом Poco F2. Гаджет проходит под модельным номером M2004J11G, который схож с некоторыми девайсами компании.

Новости об устройстве возникли на сайте ЕЭК 31 марта. Приметно, что он имеет отметку «смартфон бренда POCO». Скорее всего, Xiaomi хочет следовать одному названию.

Сначала запуск Poco F2 предвиделось в 2019 году, когда компания приняла решение представить Redmi K30 под видом Poco X2. Смартфон будет иметь интересный дизайн и характеристики, которые еще неизвестны.