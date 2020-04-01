Личное: Призыв — куда?

01.04.2020, 19:29, Разное

Сегодня в России, несмотря на все карантины, начался призыв в вооружённые силы страны.

Враг не дремлет, ага. Нужно спасать Отчизну. Кто, если не сопливый самоизолюн, её защитит?



Фото: Соцсети

Как происходит призыв, многие не знают. Я выяснила: мальчишек собирают всех вместе, раздевают до трусов и гоняют по кабинетам военных медиков — ставят раком, чтобы посмотреть геморрой.

Толпу цыплят, численностью в двести-триста голов, держат в закрытом помещении часов по шесть, чтобы «обследовать» — вдруг у кого косоглазие или какой-то другой диагноз.

Впрочем, в армию берут всё равно всех, если призывник пришёл без мамы, а та — с кучей выписок из больниц, доказывающих, что её сынуля — почти труп.

Что происходит дальше? Мальчиков, признав годными к службе, отправляют домой, заражать грибком с пола военкомата дедушек.

Ну, это в мирное время — грибком. Сегодня ситуация совершенно иная.

Представим себе невероятный (нет, вполне вероятный) случай, что в этой толпе несчастных затесался один парень с коронавирусом.

Что будет дальше? А дальше заболеют не только будущие защитники Родины, но и их семьи, друзья и просто прохожие.

Мы все стараемся сейчас сидеть в изоляции. Одновременно министр обороны Шойгу не видит никаких проблем в массовом призыве в армию.

Что это — привычное армейское раздолбайство? Или, как в 1941-м, враг у ворот Москвы?

Так нет ведь, враг явно нападать не собирается — у них там, в их НАТО, коронавирус. Напротив, сами зовут российских военных — мол, помогите нам, прилетайте скорее!

Какая нужда такая в нынешнем весеннем призыве? Цепь дедовщины — тьфу, ты, преемственности же! — разорвётся и старослужащие не смогут вовремя навешать люлей молодым, что подорвёт армейские традиции и устои?

Или чего?! Я не понимаю. А вы?