Названы сроки проведения доклинических исследований российской вакцины от COVID-2019

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01.04.2020, 19:16, Новости дня

Доклинические исследования вакцины от коронавируса, которая разрабатывается центром Роспотребнадзора «Вектор», проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, «Вектор» разработал прототипы вакцин на шести различных технологических платформах. «Это широко применяемые рекомбинантные вирусные вектора и также синтетические вакцины», – передает ее слова РИА «Новости».

По отдельным вариантам вакцин, отметила она, определение готовой лекарственной формы и получение серии будет проведено до 10 мая.

«Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня, и после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей», – сообщила Голикова.

Она отметила, что клинические испытания вакцины планируют начать 29 июня, участие в них примут 60 добровольцев.

Также, по ее словам, к 10-15 апреля может быть зарегистрирована тест-система на иммунитет к новому коронавирусу. Она также разработана «Вектором».

«В настоящее время в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровели после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин», – сообщила Голикова.

Кроме того, разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у переболевших коронавирусом.

«В настоящее время в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система на выявление антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин», – сказала Голикова.

По ее словам, в конце марта проводились исследования на выявления антител к новому коронавирусу. Рассматривались 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, не зарегистрированных как больные новой коронавирусной инфекцией.

«Из этой группы… было выявлено 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу», – добавила Голикова.

Она рассказала, что исследуются восемь уже зарегистрированных в РФ препаратов для лечения коронавируса, 22 новых проверяются, результаты будут 10 апреля.

В понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что разработка отечественной вакцины от коронавируса прошла первую фазу. Вакцину передадут для испытаний на специально выведенной линии хорьков, которые заражаются этим вирусом. Ведется разработка трех видов вакцины.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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