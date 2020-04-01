 

Европейские рынки вслед за азиатскими демонстрируют негативную динамику

01.04.2020, 19:15, Новости дня

Ключевые биржевые индексы Европы в среду продемонстрировали негативную динамику на фоне неблагоприятных новостей, связанных с пандемией коронавируса.

Лондонский FTSE, парижский CAC-40 и франкфуртский DAX к середине утра потеряли более 3 процентов. Ранее значительные потери понесли и рынки Азии во главе с японским индексом Nikkei, который упал на 850 пунктов или 4,5 процента.

Инвесторов взволновали новые данные, свидетельствующие о самом сильном за десятилетие замедлении промышленной активности в Японии.

Гонконгский индекс Hang Seng к концу торгов в среду потерял более 2 процентов, шанхайский SSE – более 0,5 процента.

Австралийский индекс S&P/ASX единственный в регионе продемонстрировал позитивную динамику, прибавив 3,5 процента.

Накануне потери были зафиксированы и на Уолл-стрит: индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ ушли в минус на один процент и более. Для Dow завершившийся квартал оказался самым неудачным с 1987 года: индекс потерял более 23 процентов. S&P за тот же период упал более чем на 20 процентов, что является худшим квартальным показателем за десятилетие.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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