Как Россия борется с «фейковыми новостями» о коронавирусе

01.04.2020, 19:15, Новости дня

Две недели назад радиостанция «Эхо Москвы» провела интервью с политологом Валерием Соловьем, утверждавшим, что правительство скрывает правду от общественности, заявляя, что в стране не было случаев смерти в результате заражения коронавирусом.

По словам Соловья, с середины января от вируса могло умереть не менее 1600 человек. Российский медиарегулятор Роскомнадзор вскоре заставил радиостанцию удалить интервью с сайта.

Это требование – часть масштабной кампании по борьбе с «фейковыми новостями» о пандемии.

Во вторник российские законодатели одобрили введение штрафов в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей за распространение ложной информации о коронавирусе.

Законодатели приняли законопроект в трех чтениях всего за один день после того, как российский президент Владимир Путин отметил необходимость борьбы с «провокациями, дурацкими слухами и злонамеренными домыслами».

Кампания началась около месяца назад, когда число заболевших в России измерялось единицами. Утверждения Кремля о том, что ситуация находится под контролем, породили предположения, что власти скрывают истинное положение дел.

Был предложен широкий спектр мер, а в рабочей группе правительства по борьбе с коронавирусом создали специальное подразделение по борьбе с «фейковыми новостями». В Следственном комитете создали группу по борьбе с дезинформацией.

Агентство Associated Press выявило не менее девяти случаев, когда рядовых россиян обвинили в распространении ложной информации в соцсетях и мессенджерах. По меньшей мере, троих обязали выплатить большие штрафы.

В отчетах полиции приводится мало подробностей, однако ясно, что речь шла скорее об обмене мнениями или слухами, чем о намеренном распространении ложной информации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая вопрос об уместности таких наказаний, назвал их «абсолютно оправданными».

По его словам, подобное поведение «ненужным образом нагнетает обстановку» и «должно караться по закону».

Между тем другие страны вновь обвиняют Россию в распространении дезинформации за рубежом. Евросоюз недавно выявил около 80 случаев распространения ложной информации о вирусе за последние два месяца.

Как отмечает эксперт по России из Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти, ведение дезинформационных кампаний на Западе порождено тем же желанием контролировать нарратив.

Критики Кремля настаивают, что попытка заглушить альтернативные голоса во время пандемии вряд ли окажется успешной.

Доктор Анастасия Васильева, сотрудничающая с оппозиционером Алексеем Навальным и возглавляющая «Альянс врачей», в последние недели часто фигурировала в СМИ в связи с ее разоблачениями российской медицинской системы. Как рассказала Васильева в интервью АР, с ней связалась полиция по поводу распространения ложной информации в блоге на YouTube. Она убеждена, что власти пытаются запугать ее, чтобы остановить остальных, однако истина от этого не изменится.

Впрочем, некоторые компрометирующие новости в СМИ все же просачиваются. Во вторник стало известно, что коронавирус диагностировали у главного врача больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с вирусом, Дениса Проценко. Неделей ранее Путин посетил больницу и позировал фотографам, пожимая руку Проценко.

Песков постарался заверить страну, что с президентом все в порядке.

«Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально», – цитирует слова Пескова агентство «РИА Новости».