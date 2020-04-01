Уролог рассказал, что коронавирус может передаваться половым путем

01.04.2020, 19:09, Разное

По словам главного уролога Минздрава РФ Дмитрия Пушкаря, половой путь является одним из видов передач коронавируса. Несмотря на то, что он встречается крайне редко, «об этом, безусловно, нужно помнить, в особенности, во время карантина», отметил специалист в рамках программы «Мнение» на телеканале «Россия 24».

Несколько часов назад представители Роспотребнадзора выдали жителям РФ предписание о необходимости соблюдения расстояния не менее метра: данное правило распространяется на все случаи, кроме такси. В ведомстве отметили: передача вируса посредством воздушно-капельных путей происходит, если расстояние между людьми не превышает одного метра (в случае тесного контакта).

Частицы коронавируса диаметром менее 5 мкм способны оставаться в воздушном пространстве на протяжении длительного периода времени.

Напомним, что вспышка COVID-19 началась в конце прошлого года. Болезнь распространилась на более чем 190 стран. По состоянию на 1 апреля, всего зафиксировано свыше 875 000 случаев, из них около 43 тысяч случаев – летальные, более 170 000 пациентов вылечились, передает издание «Известия».