Игорь Николаев зачитал грустное стихотворение в больнице Коммунарки

01.04.2020, 19:09, Разное

В связи с подозрением на коронавирус в больнице Коммунарки оказался композитор Игорь Николаев. В стенах этого медицинского учреждения он зачитал грустное стихотворение Станислава Куняева «Живем мы недолго».

В лечебнице известный российский музыкант прошел тест на коронавирус Covid-19, но результат оказался отрицательным. Несмотря на отсутствие пневмонии, Игорь Николаев по-прежнему находится в больнице. На своей странице в социальной сети Instagram он поделился прочитанным стихотворением «Живем мы недолго» Станислава Куняева.

Не исключается, что угроза личному здоровью принудила 60-летнего артиста задуматься о духовности. В оде речь идет о дружбе, любви, беззащитной странности и снисхождении к бесталанности. В поэтическом произведении автор отметил, что земля является последним уделом человека. Грустное стихотворение Игорь Николаев сопроводил видеороликом, где заметны улица в снегу и выпадающие осадки.

В Коммунарке пребывает и известный эстрадный исполнитель Лев Лещенко. У него выявили инфекцию непонятного происхождения. Несмотря на болезнь, певец продолжает трудиться в госпитале.

Игорь Николаев – отечественный композитор, пианист, гитарист, продюсер. В прошлом году получил звание народного артиста РФ. Учился в Сахалинском музыкальном училище, служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Выпустил более двух десятков сольных альбомов, выступал в творческих союзах со многими другими исполнителями.