В Минздраве удовлетворительно оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

01.04.2020, 19:09, Разное

По словам замминистра здравоохранения РФ Владимира Уйба, готовность регионов к распространению коронавируса удовлетворительная. На данные момент разработан план по противодействию распространению заболевания, а всех необходимые работы проводятся круглосуточно, отмечает чиновник.

К примеру, в Москве уже функционируют федеральные консультационные центры, в которых специалисты дают советы коллегам из регионов по тяжелым случаям. Для лечения пациентов могут быть созданы дополнительные больничные койки: «перепрофилированные, или находящиеся в высокой степени готовности». Более 2/3 перепрофилированных коек имеют респираторную поддержку. Более того, есть информация о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в каждом регионе, и сколько их еще потребуется.

«На данный момент ситуация стабильная и полностью покрывающая сегодняшние потребности. К концу следующего месяца медицинские учреждения получат свыше 8 000 аппаратов ИВЛ», – отметил замминистра.