 

Мировые автопродажи 2020 года могут упасть в разы больше, чем ожидалось

01.04.2020, 19:05, Новости дня

Новый виток мирового кризиса, осложненный коронавирусом, резко снизит продажи новых автомобилей по всему миру. Рейтинговое агентство Moody’s составило неутешительный прогноз обвала, который отличается от первоначального чуть ли не в 7 раз.

Если в феврале агентство Moody’s ожидало спад мировых продаж легковых автомобилей в 2020 году на 2,5%, то теперь его прогноз ухудшен до 14% из-за последствий от распространения коронавируса, пишет “Финмаркет”.

“Сейчас мы ожидаем, что мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут примерно на 14%, что намного больше, чем снижение на 2,5%, которое мы прогнозировали в феврале, в основном из-за резкого снижения потребительского спроса, связанного с коронавирусом”, – приводит пресс-служба Moody’s слова старшего вице-президента компании Фалька Фрея.

Самый большой обвал продаж 2020 года, как отмечается в прогнозе агентства, ожидается в Западной Европе – сразу на 21% против прежнего прогноза в 4%. Вместе с продажами упадут (на 12-14%) и доходы поставщиков запчастей.

Прогноз для США на 2020 год – минус минимум 15%, хотя ранее прогнозировалось всего 1,2%. Ожидаемый спад продаж в Японии – 8%, в Китае – 10% (ранее прогноз был на 2,9%). При этом агенство считает, что “масштабы и сроки возможного восстановления продаж остаются неопределенными”.

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АвтоВести



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