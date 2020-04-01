Мировой теннис поставлен на паузу до 13 июля

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01.04.2020, 19:05, Новости дня

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТП) и Женская теннисная ассоциация (ВТА) приняли решение приостановить все соревнования до 13 июля в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Таким образом, пауза в мировом теннисе продлена еще на месяц.

Ранее АТА и ВТА приняли совместное решение приостановить все соревнования до 12 июля. Но в виду сложной эпидемиологической обстановкой было решено отложить возобновление соревнований теннисистов еще на месяц.

Ранее было объявлено об отмене Уимблдона. Один из четырех турниров Большого шлема не состоится впервые с 1945 года.



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