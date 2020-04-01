 

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение россиян

01.04.2020, 19:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили сложившуюся ситуацию в связи с распространением коронавируса COVID-19 и ряд других вопросов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме обсуждения предпринимаемых мер по борьбе с вирусом, главы государств уделили особое внимание возвращению на родину российских граждан, которые находятся в Турции.

Путин и Эрдоган продолжили обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, в числе которого реализация российско-турецких договоренностей от 5 марта текущего года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Кроме того, главы государств обсудили ливийскую проблематику.

Во время телефонного разговора Путин и Эрдоган также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, акцентируя внимание на торгово-экономическом сотрудничестве. Главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях. 

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.



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