 

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

01.04.2020, 19:02, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе, сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры затронули ситуацию, сложившуюся в связи с распространением пандемии коронавируса. 

«Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан», – говорится в сообщении. 

Кроме того, лидеры обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Напомним, 6 марта в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Сирии подрывают соглашение Турции и России. 



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