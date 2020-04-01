Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России

01.04.2020, 19:02, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что в РФ усложняется ситуация с коронавирусом, а в мире она очень сложная.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом – 850 тыс. человек уже заболели. На территории России, насколько я понимаю, по последним данным, 2 тыс. 777 случаев заболевания», – передает слова РИА «Новости».

Он добавил, что в Россию с 11 марта из-за рубежа прибыли более 825 тыс. человек, еще ожидается свыше 20 тыс., получить медпомощь там им непросто. В РФ на карантине более 3 млн 317 тыс. человек на карантине, на самоизоляции 292 тыс. 740, отметил Путин.

Президент заметил, что в Россию возвращаются многие российские граждане, постоянно проживающие за границей, так как там получить медпомощь непросто, передает ТАСС.

Путин также попросил кабмин предусмотреть рассрочку для малого бизнеса после окончания времени отсрочки обязательных платежей.

«Когда я встречался с представителями малого бизнеса [26 марта в Москве], они просили, чтобы когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, для них не была сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти 6 месяцев. Я попросил бы вас над этим подумать», – сказал он премьеру Михаилу Мишустину.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.