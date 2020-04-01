Мнение: Дефицит золота, дефицит презервативов и дефицит еды

01.04.2020, 18:55, Разное

1. Цены на золото, упавшие в начале кризиса, в основном сумели восстановиться. Если раньше многие золотовладельцы распродавали металл, чтобы получить деньги для залатывания финансовых дыр, то теперь рынки несколько успокоились, и золото вновь вернулось к привычной роли защитного актива. Более того, в Соединённых Штатах возник его дефицит:

https://lenta.ru/news/2020/03/28/gold/

В США раскупили почти все золото. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Американские инвесторы и банкиры столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет.

Сообщается, что дилеры либо все распродали, либо временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая чеканит слитки с 1856 года, сообщила клиентам, чтобы те не спрашивали о наличии слитков. В Лондоне, Великобритания, банкиры пытаются нанять военные грузовые самолеты для доставки своих золотых слитков на нью-йоркские биржи.

Также сообщается, что банкиры с Уолл-стрит обратились к Королевскому канадскому монетному двору за помощью. Канаду попросили увеличить производство золота для отправки в США.

Цена фьючерсов на золото в Соединенных Штатах выросла почти на 9 процентов, до 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию, на этой неделе и достигла семилетнего максимума.

2. Ещё один дефицит, который может поразить человечество из-за коронавируса – нехватка презервативов:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-28/the-world-could-be-running-out-of-condoms-because-of-pandemic?srnd=premium-europe&sref=kNX4EXaz

Проблема в том, что примерно каждый пятый презерватив в мире (включая марку Durex) производится малайзийской компанией Karex Industries Sdn. Bhd. Из-за введённых карантинных мер компания вынуждена была сократить производство наполовину, тогда как запасов на складах должно хватить лишь на два месяца.

Другие мировые производители также испытывают сложности. Это значит, что вскоре цены на презервативы могут резко увеличиться.

Есть и более серьёзная проблема. Не только презервативы, но и значительная часть резиновых перчаток в мире тоже производятся в Малайзии, при этом объёмы их выпуска также упали вдвое:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-26/the-world-could-run-out-of-gloves-as-plants-curbed-in-lockdown

Вывод из этого прост. России как воздух нужны наши, отечественные кондомы.

3. Надвигается на планету и дефицит еды. Страны, в которых своего продовольствия не хватает, имеют все основания опасаться за свою судьбу:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/torgovlya/

Из-за распространения коронавируса многие страны начали делать запасы продуктов питания, такие действия ставят под угрозу мировую экономику, сообщает Bloomberg. Агентство указывает, что вирус может оказать долгосрочное влияние на цепочки поставок.

К примеру, Казахстан, один из крупнейших поставщиков пшеничной муки, запретил экспорт этого продукта наряду с морковью, сахаром и картофелем. Сербия остановила поставки подсолнечного масла и других товаров, а из России временно запретили вывозить крупы.

Хотя запасов продовольствия достаточно, доставку продуктов осложняют логистические препятствия, и, по мнению аналитиков, ситуация усугубляется. Независимый консультант Энн Берг не исключает, что принимаемые властями стран ограничительные меры могут перекинуться и на продовольственную политику. Это в конечном итоге рискует обернуться ростом цен.

Россия, к счастью, обеспечена всеми необходимыми продуктами:

https://ruxpert.ru/Продовольственная_безопасность_России

Возможно, нам стоит подготовиться к некоторому росту цен на импорт, но голод нам пока не грозит. Более того, из роста мировых цен наши сельхозпроизводители извлекут дополнительные доходы.