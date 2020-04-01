Коронавирус — ответы на главные вопросы

01.04.2020, 18:53, Новости дня

Что это за вирус и откуда он взялся?

Коронавирусная инфекция COVID-19 (Corona VIrus Disease 2019), ранее 2019-nCoV — это новая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Первая вспышка пневмоний из-за нового вируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предположительно, вирус передался человеку от диких животных.

Из-за высокой скорости распространения инфекции по миру 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

На сегодняшний день не существует специфического лекарства для лечения и профилактики коронавируса, над этим вопросом сейчас работают ученые и медики во всем мире. В нескольких странах ведется разработка вакцины от коронавируса.

ВАЖНО!

Поскольку пандемия коронавируса не остановлена и даже не достигла пика, а ученые ежедневно получают новые данные об этой инфекции, информация об этом заболевании постоянно обновляется.

Чем он опасен?

В 80% случаев заболевание протекает бессимптомно, либо же в легкой форме, поэтому не требует специфического лечения. Однако же COVID-19 считается потенциально опасным заболеванием, поскольку может вызвать тяжелые осложнения — вирусную пневмонию с острой дыхательной недостаточностью, вплоть до летального исхода. Общемировая летальность оценивается в 4,9%.

Как и любая респираторная инфекция, коронавирус распространяется главным образом воздушно-капельным путем. Заражение происходит двумя способами: через вдыхание микроскопических капель от кашля или чихания зараженного человека, либо через поверхности, с которыми контактировал заболевший, с последующим занесением инфекции в глаза, нос или рот.

Сколько людей заболело?

По состоянию на 1 апреля 2020 года из доступных источников известно о более чем 857 тысячах подтвержденных случаях, погибло более 42 тысяч человек. Первое место по числу зараженных занимает Америка — порядка 189 тысяч больных с COVID-19, погибли более 4 тысяч человек. «Лидерство» по числу погибших сохраняется за Италией: свыше 12,4 тысяч смертельных случаев на 106 тысяч заболевших.

В РФ к 31 марта 2020 года зафиксировано 2337 случаев заболевания, 121 человек выздоровел, 17 скончались.

Кто в группе риска?

Особенность новой пандемии в том, что у человечества пока не выработан иммунитет к вирусу, а потому заразиться может человек любой возрастной группы. Однако есть группы риска. В первую очередь, это люди старше 60 лет — по данным ВОЗ в этой возрастной группе болезнь чаще протекает в тяжелой форме, в Китае смертность среди пожилых людей составила 15%. Самый высокий уровень смертности — среди заболевших старше 80 лет. Также в группу риска попадают люди с хроническими заболеваниями — у больных гипертонией, болезнями почек, раком и диабетом уровень смертности составляет 8-9%.

Для детей ситуация противоположная: по данным ВОЗ, они заражаются реже и заболевание протекает легче, чем у взрослых. Однако медики не исключают, что у детей заболевание может перейти в тяжелую форму в марте в США был зафиксирован первый случай гибели младенца от нового штамма коронавируса.

Важно помнить, что у медиков и исследователей пока нет общей картины по заболеваемости, поэтому новые факты поступают ежедневно. Так, сегодня порядка 40% больных в возрасте до 40 лет в Москве подключены к аппаратам ИВЛ.

Симптомы коронавируса — как отличить их от ОРВИ?

Медики выделили специфические симптомы коронавируса, которые должны вас насторожить. Обратите внимание, что похожая симптоматика встречается при ОРВИ и гриппе, и вы если чувствуете, что заболели, необходимо вызвать врача на дом.

Основные симптомы:

Повышение температуры тела — в 90% случаев;

Сухой кашель или с небольшим количеством мокроты — в 80%;

Одышка — в 55%;

Ощущение сдавленности в грудной клетке — в 20%;

Редкие симптомы, которые могут проявляться в начале заболевания без повышения температуры:

Головные боли (8%)

Кровохарканье (5%)

Диарея (3%)

А также: тошнота, рвота, сердцебиение, потеря вкуса, обоняния.

Я обнаружил у себя симптомы. Что делать?

Оставайтесь дома и срочно вызовите врача на дом. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

При появлении тяжелой одышки вызовите скорую помощь. Принимать решение о вашей госпитализации будет врач. Важным фактором будут ваши недавние поездки в страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, а также контакты с приехавшими оттуда и уже заболевшими.

Если заболел ваш близкий, выделите ему отдельную комнату либо контактируйте с ним на расстоянии не менее 1 метра. Ухаживать за больным может один член семьи,прикрывая нос и рот медицинской маской, либо платком или шарфом.

Как лечат больных в условиях стационара?

На сегодняшний день лекарства от коронавируса пока не существует. Если заболевание протекает в тяжелой форме и дыхание затруднено, больному дают кислород или проводят искусственную вентиляцию легких. Также назначают антибиотики.

ВОЗ рекомендует применение в стационарах противовирусного препарата рибавирин, а также интерферон β-1b. В РФ начали клинические испытания лекарства от малярии «Мефлохин» на больных коронавирусом.

Поможет ли вакцина от пневмонии при тяжелой форме заболевания?

В конце марта Минздрав Германии рекомендовал всем людям старше 60 лет сделать прививку от пневмококковой инфекции. По мнению германских специалистов, от коронавируса это не защитит, но поможет избежать ряда осложнений при пневмонии, в числе которых летальные исходы. Однако же данных об эффективности вакцинации в разгар пандемии пока нет.

Есть ли народные методы лечения?

Заниматься самолечением в разгар пандемии опаснее, чем когда либо. Ни один из народных методов — лук, чеснок, имбирь, – не доказал свою эффективность. ВОЗ также предупредил о том, что алкоголь и горячие ванны никак не защищают от инфекции.

Как защититься от коронавируса?

Вот рекомендации по профилактике заболевания и распространения инфекции, рекомендуемые во всем мире:

По возможности соблюдайте режим самоизоляции;

Чаще мойте руки и обрабатывайте их дезинфицирующими средствами;

Как можно реже прикасайтесь к лицу — инфекция попадает в организм через слизистые оболочки;

При чихании и кашле прикрывайте рот платком;

В местах массового скопления людей и при уходе за больным носите медицинскую маску и меняйте ее каждые два часа. На открытом воздухе она не нужна.

Людям из группы риска следует соблюдать строгую самоизоляцию, сделать запас необходимых лекарств.

Безопасны ли посылки из Китая?

Вирус остается жизнеспособным на сухих поверхностях не более 3-4 дней. Поскольку посылки из Китая идут не меньше двух недель, риска для заражения нет — об этом заявил даже Роспотребнадзор.

Могут ли заразиться животные?

В РФ зафиксированы два случая передачи коронавируса от человека к собаке, в Бельгии объявили о факте передачи инфекции кошке. Однако ВОЗ заявляет, что в настоящее время нет никаких доказательств, что животные, инфицированные людьми, распространяют коронавирус. Заражение происходит только через контакты между людьми. Существует коронавирус собак, о котором вы могли слушать, но это совершенно другой тип вируса. Так что ваши домашние питомцы в безопасности и не представляют угрозы для окружающих.