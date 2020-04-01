 

Роспотребнадзор: У 20% заражённых коронавирусом в России нет симптомов

01.04.2020, 18:53, Разное

По информации Федеральной службы по защите прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор), в РФ у 20% заражённых коронавирусом не проявляются типичные для COVID-19 симптомы. На 30 марта в стране было зафиксировано около 1800 подтверждённых случаев инфицирования граждан и 9 смертей.
Как стало известно из сообщения Роспотребнадзора, у 20% россиян отсутствуют симптомы коронавируса, а у 14% отмечаются признаки пневмонии. Среди основных симптомов, характерных для COVID-19, медики называют повышение температуры тела, сухой кашель, чихание и затруднение дыхания.

Ранее сообщалось, что власти столицы вводят ужесточение мер карантина из-за коронавируса. Ирина Святенко, представитель Совета Федерации, рассказала, что в Москве людей, нарушающих изоляцию и выходящих из дома без веских причин, будут отслеживать при помощи камер наблюдения либо соцкарт.



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