Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС
01.04.2020, 18:53, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации.
Об этом информирует РИА «Новости».
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС, вслед за этим Совфед также одобрил закон.
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