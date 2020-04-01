 

Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

01.04.2020, 18:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации.

Об этом информирует РИА «Новости».

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС, вслед за этим Совфед также одобрил закон.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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