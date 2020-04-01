 

В фильме «Маленькие женщины» обнаружили забавный киноляп

01.04.2020, 18:53, Разное

Многие люди, находясь в условиях карантина, смотрят интересные кинофильмы. Бдительные любители кино обнаружили в фильме «Маленькие женщины» интересный киноляп. В XVІІІ веке они увидели вещи из будущего.
Среди киноманов уже звучала история, когда в фильме «Игра престолов» творцы позабыли убрать стакан из кафе, который не мог быть в древнем мире. Похожий киноляп случился и в кинофильме «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг. Его обнаружил пользователь Twitter под ником Муа.

Действие картины свершаются в XVІІІ веке, но в кадре можно приметить термос и бутылку для воды из пластика. Этот киноляп можно посмотреть на 38-й минуте фильма.



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