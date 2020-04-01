 

Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в России

01.04.2020, 18:53, Новости дня

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что количество нерабочих дней в РФ должно быть продлено.

Она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней. Соответственно период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным двум неделям, передает «Интерфакс».

«Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», – сказала Попова.

При этом, по словам главы ведомства, уже виден результат принятых мер, включая решение о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране.  «Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения « это безусловная задача нашего грядущего периода», – отметила она.

Ранее Попова заявила, что в РФ нет взрывного роста по коронавирусу, коэффициент прироста несколько дней держится на одном уровне – 1,2.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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