 

РЖД временно отменили сбор за возврат билетов

01.04.2020, 18:48, Новости дня

ОАО «РЖД» в связи с ситуацией с коронавирусом временно отменяет сбор за возврат билетов на поезда, сообщила компания.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно», – передает сообщение РЖД РИА «Новости».

Отметим, что в Европе пассажиры отмененных рейсов на всех видах транспорта не получат компенсаций, так как коронавирус признали форс-мажорными обстоятельствами.

При этом ОАО «РЖД» ранее приняло решение возвращать деньги даже за невозвратные билеты, «Аэрофлот» также разрешил пассажирам без штрафных санкций вернуть билеты или изменить даты путешествия в ряд стран.



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