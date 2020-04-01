Власти опровергли слухи о закрытии Москвы и Подмосковья

01.04.2020, 18:48, Новости дня

Блокировки Москвы и Подмосковья из-за масштабов распространения коронавируса не планируется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье – единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Воробьев также сообщил, что в три заразившихся коронавирусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

С 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

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