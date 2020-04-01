В Украину прибыл самолет с гумпомощью Китая для борьбы с коронавирусом

01.04.2020, 18:35, Новости дня

1 апреля в Международный аэропорт Борисполь прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В рамках помощи Украине получены наборы для выявления коронавируса COVID-19, медицинские одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун во время официальной процедуры передачи груза отметил, что Украина приняла верное решение о введении карантинных мероприятий в государстве.

23 марта в Украину из Китая доставили партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.