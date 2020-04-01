В украинских аптеках исчез антималярийный препарат Plaquenil. Ранее некоторые страны заявили о его эффективности при COVID-19

01.04.2020, 18:35, Новости дня

В украинских аптеках исчез препарат под названием Plaquenil, который в некоторых странах используют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в расследовании “Громадського радіо” за 27 марта.

Журналисты радиостанции сообщили, что обзвонили десятки аптек, нигде этого препарата не было.

В момент подготовки материала на сайте Tabletki.ua было указано, что единственная аптека в Украине, где оставался Plaquenil, находится в Прилуках Черниговской области. Но там сообщили, что лекарство приобрели в день звонка журналистов.

По состоянию на 1 апреля на Tabletki.ua отмечается, что Plaquenil нет ни в одной аптеке в Украине.

Основное действующее вещество Plaquenil – гидроксихлорохин. На сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения сообщается, что этот препарат в Украине зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, дискоидной и системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света. Во многих странах его принимают при малярии.

“Громадське радіо” пообщалось с украинцами, для которых этот препарат жизненно необходим по медицинским показаниям.

“Три дня назад я пришла в аптеку по рецепту, так как этот препарат рецептурный, его так просто нельзя купить, и мне говорят: “Вы его не купите, он лечит коронавирус, его весь раскупили”. Я уже и в Польшу звонила, думала, каким-то образом хоть оттуда достать… Нам нельзя прерывать этот курс. Этот препарат жизненно важен”, – рассказала киевлянка Татьяна Самодей, дочь которой принимает Plaquenil.

Врачи, с которыми пообщались журналисты, отметили, что таблетки нужно принимать только под контролем медиков.

“Бессистемный, бесконтрольный их прием может иметь плохие последствия. В то же время есть люди, которые в принципе без этого препарата не живут”, – сказала терапевт-кардиолог Марина Крапивнер.

Среди возможных осложнений – миопатия (заболевание, которое характеризуется прогрессирующей атрофией мышц) и нарушение работы сердца, рассказала она.

В украинском представительстве французской фармацевтической компании Sanofi сказали, что знают о проблеме и “делают все возможное, чтобы Plaquenil появился в украинских аптеках”. 30 марта в компании рассказали “Интерфакс-Украина”, что обсуждают с Министерством здравоохранения возможности поставок препарата по запросу государства. При этом в Sanofi подчеркнули, что в настоящее время недостаточно клинических данных, чтобы делать какие-либо окончательные выводы о клинической эффективности или безопасности гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин и хлорохин используют при лечении COVID-19 в США, сообщается на сайте министерства здравоохранения и социальных служб страны. Об эффективности хлорохина при коронавирусной инфекции также заявляли китайские и французские исследователи.

На данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ряд средств западной медицины, а также народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но препаратов, которые позволяют предотвратить или лечить данное заболевание, пока нет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 883 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 156 человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.