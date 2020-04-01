Столтенберг: НАТО 2 апреля согласует новый пакет поддержки Украины и Грузии

01.04.2020, 18:35, Новости дня

НАТО планирует усилить политическую и военную поддержку Украины и Грузии. Об этом на видеобрифинге 1 апреля заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает сайт НАТО.

По его словам, из-за пандемии коронавируса из программы встречи министров иностранных дел стран – членов блока пришлось исключить переговоры с украинскими и грузинскими представителями. Сама встреча пройдет в режиме видеоконференции в один день, 2 апреля, а не в два, как планировалось.

“Я ожидаю, что министры согласуют новый пакет поддержки Грузии и Украины, чтобы усилить наше партнерство, включая проведение учений в Черноморском регионе, который является стратегическим для НАТО”, – заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что речь идет о дополнительных мерах политической и практической поддержки.

В декабре 2019 года Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.