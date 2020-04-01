Врачи отметили, что тип головной боли может указывать на разные проблемы со здоровьем

01.04.2020, 18:30, Разное

Виды головной боли могут свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем, в связи с чем, иностранные врачи рассказали о правильных методах определения причины дискомфорта. В дальнейшем это может помочь с поиском нужной терапии.

К примеру, в случае локализации боли позади лба, она может усилиться в случае наклона головы вперед. Это означает, что у человека может быть синусит. Иногда при этом состоянии наблюдается давление на уши. Болевые ощущения нередко усиливаются при ходьбе – это свидетельствует о наличии мигрени, отмечают медики. Обычные головные боли, которые связаны со всей областью головы, означают, что человек подвержен умственному перенапряжению: специалисты указывают на нехватку определенных веществ для органа. По мнению невролога Чарли Галлия, эффект от обезболивающих действительно будет высок, однако стоит помнить о правильной дозировке. В целом, лучше довериться релаксации, например, аутогенной тренировке.

Головные боли могут локализироваться в затылке: если они связаны с болезненными узелками на шее или плечах, это свидетельствует о мышечном перенапряжении. Для снятия дискомфорта идеально подойдет горячий душ. При давлении на глаза нередко фиксируется кластерная головная боль. Для снятия приступа необходимо вдыхать чистый кислород. Врачи напомнили о важности консультирования с ними в случае необходимости, а также недопустимости самолечения.