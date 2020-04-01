 

Артемия Троицкого заподозрили в нарушении карантина

01.04.2020, 18:30, Новости дня

Блогер Илиас Меркури уличил в нарушении карантина вернувшегося в Москву из-за рубежа музыкального критика Артемия Троицкого.

Меркури отметил, что Троицкий живет в Эстонии. На третий день после возвращения из Таллинна, вместо самоизоляции, Троицкий выступал в студии радио «Эхо Москвы». Также он выступал с лекцией в Санкт-Петербурге, информирует Меркури на своем канале на YouTube.

Ранее за отказ соблюдать самоизоляцию осудили депутата Совета депутатов Кунцевского района Дениса Шендеровича, а также журналиста Леонида Парфенова.

Меркури также рассказывал, что кинокритик Антон Долин в начале марта путешествовал по Европе, но когда вернулся в Москву – не стал соблюдать режим самоизоляции и посетил несколько светских мероприятий.

Аналогичным образом поступил общественный деятель, оппозиционер Сергей Бойко.

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