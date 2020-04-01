Автор ток-шоу «Окна» Валерий Комиссаров раскрыл размер ежемесячной зарплаты ведущего Дмитрия Нагиева

01.04.2020, 18:30, Разное

Автор скандальных проектов «Окна» и «Дом-2» Валерий Комиссаров в интервью блогеру и журналисту Ксении Собчак раскрыл размер ежемесячной зарплаты ведущего ток-шоу Дмитрия Нагиева. Также шоумен рассказал, в чём, по его мнению, заключается секрет популярности актёра и телеведущего.

В 2002-2005 гг на канале ТНТ выходила в эфир программа «Окна», главной «изюминкой» которой являлись постановочные скандальные истории, иногда с разборками между героями и драками. Ее автором является Валерий Комиссаров, а ведущим стал Дмитрий Нагиев. В то время актёр уже был весьма популярным, а экранный образ «брутального мачо» с невероятной харизмой и широким «ненормативным лексиконом», созданный для ток-шоу, вознёс Нагиева на пик славы. В беседе с автором проекта Собчак поинтересовалась, какой была в то время зарплата у ведущего. Оказалось, что ежемесячно он получал порядка 600 000 рублей, но Комиссаров называет эту сумму «копейками».

Говоря о секрете популярности Дмитрия Нагиева автор ток-шоу отметил его правдивость, сильный характер, принципиальность и нежелание «прогибаться» под требование сделать то, что не считает нужным. Причём артист не готов изменять принципам даже ради денег. И немаловажным фактом является то, что Нагиев не стесняется показаться кому-то смешным, всегда поступая по-своему.