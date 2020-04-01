Обезьяны в зоопарке Екатеринбурга начали читать книги из-за скуки на карантине

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01.04.2020, 18:30, Новости дня

Из-за отсутствия посетителей в зоопарке Екатеринбурга на фоне пандемии коронавируса крупные обезьяны и животные начали скучать, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники рассказали, что большие обезьяны воспринимают посетителей, как телевизор. Наблюдая за людьми, обезьяны пытаются копировать их. В связи с приостановкой работы зоопарка, обезьяны заскучали, поэтому работники зоопарка развлекают животных согласно специальным рекомендациям, передает «Интерфакс». 

Например, обезьян в Екатеринбурге развлекают различными игрушками и головоломками. 

«Но им, как детям, игрушки быстро надоедают. У обезьян их целый набор, начиная от детских книжек с толстыми страницами, которые они любят разглядывать, заканчивая большими куклами. Обезьяна Джонни любит отрывать ноги у кукол и играть ими как на барабанах», – отметил представитель зоопарка. 

По посетителям скучают и прирученные животные: крупные попугаи, сурикат, лемур и другие. Эти животные регулярно принимали участие в контактных занятиях по анималотерапии с детьми.

В тоже время, для большинства других жителей зоопарка отсутствие посетителей сказывается позитивно, их никто не беспокоит, Крупные хищники и вовсе не заметили перемен, отмечают в зоопарке. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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