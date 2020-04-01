Из-за коронавируса в Москве могут потерять работу 1 млн человек

01.04.2020, 18:30, Разное

В Москве из-за распространения коронавируса Covid-19 могут потерять работу около одного миллиона человек. Больше всего могут пострадать сотрудники заведений общественного питания.

Самыми уязвимыми отраслями, где больше всего отразился коронавирус, оказались общепит там могут сократить 400 000 человек, учреждения креатива и развлечений (300 тысяч), спорт и фитнес (200 000), отели (160 тысяч), здоровье и выставки (30 30 тысяч). Эксперты «Деловой России» подготовили некоторые предложения, которые могут оказать помощь занятым в этих сферах деятельности жителям Москвы, вскоре их направят властям российской столицы.

Бизнесмены просят разрешить им арендные каникулы, кредиты без процентов на выплату зарплаты всем предприятиям пострадавших отраслей и субсидии на оплату ЖКХ. Также предлагается признать пневмонию в городе форс-мажором, что уже было сделано в 34 регионах государства. Такая мера затрудняет освобождение предпринимателей от тех обязанностей, которые они не могут выполнить.

Другая инициатива должна помощь туризму – это приостановка нормы о количестве звезд для гостиниц. Например, в настоящее время отсутствует возможность функционирования бассейна, а его присутствие в заведении главное условие для предоставлению отелю пяти звезд. Организаторов выставок, концертов и спектаклей в театрах авторы документа предлагают освободить от компенсации сгоревших билетов, вместо этого переносить культурные мероприятия на иные даты или выполнить субсидирование потерь. При этом даже в случае одобрения властями Москвы данных предложений крайне мало для бизнеса.