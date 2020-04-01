Изоляции назло: Хабенский, Баста и другие звезды в проекте #побудьсомной

01.04.2020, 18:26, Разное

С мыслью, что так быть не должно, звездные друзья Благотворительного Фонда Константина Хабенского начали вести ежедневные живые включения #побудьсомной. Участниками трансляций для тысяч зрителей уже стали T-Fest, Баста, Диана Пожарская и Мот — все они провели совместные эфиры с подопечными Фонда. Каждому герою дети могут задавать любые, даже самые наивные, вопросы. К включениям может присоединиться каждый: поддержать друг друга и подопечных Фонда — детей с опухолями мозга — участием в трансляции в инстаграме и пожертвованием на лечение по специальной ссылке.

Нам сейчас очень настоятельно рекомендуют лишний раз не выходить из дома — посидеть, отдохнуть, не ходить в гости. Представляете, как бы разорвало обитателей сказочного леса из книги про Винни-Пуха, от тоски, скуки и нехватки общения, если бы им предложили такую историю. А у нас с вами есть прямые включения в инстаграме, и мы совершенно спокойно можем общаться, используя достижения цивилизации,- сказал первый герой #побудьсомной Константин Хабенский. Во время прямого включения актер прочитал отрывок из книги про Винни-Пуха и ответил на вопросы подопечных. Также Константин рассказал о том, что после карантина его снова можно будет увидеть в прямом эфире в аккаунте Фонда:

Когда закрыли для зрителей доступ в театр и запретили массовые мероприятия, я решил не бриться. Я побреюсь в прямом эфире, когда зрители снова придут в театр, а мы для них будем играть спектакль. А пока пускай борода растет, и визуально мы будем видеть, как долго длился период бесконтактного театра.

В ближайшие дни к прямым включениями присоединятся Леван Горозия, Тимур Родригез, Дана Соколова, Андрей Бурковский, Александра Ревенко, Максим Лагашкин, футболист Дмитрий Комбаров и другие. Анонсы всех трансляций появляются в инстаграме @khabensky_fund.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года делает все возможное, чтобы дети с опухолями мозга вовремя получали всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.