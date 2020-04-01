Подавшая на развод с Джиганом Оксана Самойлова: “Меня не нужно жалеть”

01.04.2020, 18:26, Разное

Вчера Instagram-звезда Оксана Самойлова заявила о своем намерении развестись с рэпером Джиганом, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн. Подписчики девушки оставили более 80 тысяч комментариев под ее постом, большинство из которых – слова жалости и поддержки. Оксана, в свою очередь, попросила не жалеть ее в этот период и поделилась своими планами на счастливое будущее.

Я сейчас не буду закрываться. За последние 2 месяца я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост – новость для вас, а я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети – моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в инстаграме. Сейчас и так всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга!

– написала Самойлова. Что касается ее заявления о грядущем разводе, в нем Оксана отметила, что “все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом”, и она “просто жила и верила мужу”.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Оксана Самойлова с дочкой МаейНапомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,

– прокомментировала тогда ситуацию Оксана. Напомним, она вышла замуж за Джигана в 2012 году. У пары подрастают три дочери – 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя, а также сын Давид.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Джиган и Оксана Самойлова с сыном Давидом