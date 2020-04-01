 

Без “лежаков”: в России нашли оригинальный способ борьбы с лихачами на дорогах

01.04.2020, 18:25, Разное

Российские художники из объединения “Мастерская” в честь 1 апреля предложили оригинальный способ борьбы с лихачами на дорогах страны. Он поможет избавить трассы от “лежачих полицейских” и дорожных камер, сообщает ToDay News Ufa.

Для этого деятели искусства предлагают использовать трехмерные рисунки. Они могут быть выполнены в виде обрыва, ямы, огромной лужи или переходящего дорогу человека или животного. Их можно нанести вблизи общественных мест, и водители будут инстинктивно притормаживать у мнимого препятствия.



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