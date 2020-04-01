 

Крупнейший турнир по теннису отменили впервые за 75 лет

01.04.2020, 18:25, Разное

Одно из крупнейших и самых престижных соревнований по теннису – Уимблдонский турнир – отменили впервые за 75 лет. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-19, сообщает Life.

В последний раз спортивные состязания переносили в 1945 году. Его проведение в 2020 году было запланировано на 29 июня. Вместо этого турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Фанаты тенниса смогут сдать билеты и вернуть потраченные на них средства. 



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