 

В период карантина из-за коронавируса в магазинах снизились продажи штанов

01.04.2020, 18:09, Разное

В связи с пандемией коронавируса во многих странах вводится карантин, что, как оказалось, отрицательно отразилось на уровне продаж одежды. В некоторых магазинах отмечают снижение спроса на штаны, связывая ситуацию с переходом многих людей на удалённый режим работы и вынужденную самоизоляцию.
К примеру, в Walmart зафиксировали увеличение продаж «верха» – футболок, толстовок и прочего. Спрос на «низ», то есть, штаны, напротив, снижается. В большинстве случаев покупателей интересуют пижамы, так в этой одежде удобно не только спать, но и работать, что актуально именно для перешедших на удалённую работу. Тенденция уменьшения продаж штанов, по мнению представителей торговой сети, может сохраниться до конца карантина либо же пока люди не привыкнут к новому режиму жизни.

В последнее время покупки в основном совершаются в онлайн-магазинах. Среди наиболее востребованных товаров лидерами являются предназначенные для развлечений и занятия разными хобби.



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