Первый поезд из Уханя после возобновления движения привезет в Европу маски

01.04.2020, 18:08, Новости дня

Первый поезд из китайского Уханя провезет транзитом через Казахстан, Россию и Белоруссию более 150 тонн грузов для Европы, в том числе медицинские маски, автозапчасти и электронику.

Как информирует Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс», поезд в составе пятидесяти 40-футовых контейнеров покинул Ухань 28 марта, передает РИА «Новости».

«Первый поезд из китайского города Ухань с момента вспышки эпидемии COVID-19 ознаменовал восстановление регулярного контейнерного сервиса Ухань – Дуйсбург на направлении Китай – Европа», – сообщила компании.

В настоящий момент поезд следует по территории Казахстана и далее транзитом по РФ и Белоруссии. В Германию поезд прибудет 12 апреля.

«Состав доставит из Китая в Европу 166,4 тонны противоэпидемических средств защиты, включая 19 контейнеров, полностью груженных медицинскими масками. Также в поезде следуют контейнеры с автозапчастями, электроникой, телекоммуникационной волоконной оптикой и расходными материалами для обеспечения ремонта железнодорожной инфраструктуры», – добавляется в сообщении.

Отмечается, что после прибытия поезда в Германию груз будет распределен далее во Францию, Венгрию, Чехию, Польшу и другие страны.

По словам гендиректора компании Алексея Грома, отправка первых поездов из Уханя после двухмесячной паузы – очень оптимистичный сигнал с точки зрения позитивных процессов по ликвидации эпидемиологической опасности и относительно экономики Китая.

29 марта государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение коронавируса на территории Китая остановилось.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36 человек, при этом 35 из них были ввозными случаями. Умерли семь человек. Общее число заболевших в Китае достигло 81 тыс. 554 человек, из них 76 тыс. 238 выздоровели, 3 тыс. 312 человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.