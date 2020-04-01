Посол России: Сейчас не время для распрей с США

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01.04.2020, 18:08, Новости дня

Россия протягивает руку помощи американскому народу в связи с коронавирусом, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, отметив, что сейчас не время для распрей.

«Моя страна протягивает руку помощи американскому народу. Это исторический момент и продолжение многовековой традиции. Сейчас не время для распрей», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что российская гуманитарная миссия «будет уже успешной», если будет спасена хотя бы одна жизнь.

«Расчетное время приземления в Нью-Йорке – около 13.30 (20.30 мск). Борт ВКС РФ Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга России», – сказал Антонов.

По его словам, российские и американские власти оперативно решили все вопросы по доставке, в США очень ждут эту гуманитарную помощь.

«Мы уверены, что Америка при необходимости тоже окажет нам содействие, и (мы) с радостью примем ее. Без всякой политизации», – сообщил посол.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что альянс и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса.

Напомним, в США вылетел российский самолет с медицинским оборудованием на борту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ в связи с пандемией нового коронавируса отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием.



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