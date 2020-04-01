 

«Незамедлительно опускайте занавес!«: губернатор лично разогнал посетителей »Сити Молла”

01.04.2020, 18:02, Новости дня

Глава Кемеровской области заехал в торговый центр в Новокузнецке и возмутился тому, что тот работает в обычном режиме, несмотря на карантин.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал в Новокузнецке, где посетил не только больницу, но и крупный торговый центр. И здесь глава региона не выдержал и сорвался. Цивилева возмутило то, что «Сити Молл» работал в обычном режиме, несмотря на всеобщую изоляцию в Кемеровской области из-за коронавируса. Более того, люди беспечно слонялись по магазинам ТЦ, пишет РИА Новости.  Вот и не выдержал, стал разгонять всех лично, причем и работников «Сити Молла», и покупателей.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Всех посетителей гнать!» — возмущался Цивилев на видео, которое очевидцы выложили в Сети.

Примечательно, что до этого губернатор записал видеообращение к жителям Кемеровской области, в котором объявил о введении режима самоизоляции. Не забыл покритиковать и обвинить в беспечности тех, кто гулял в период карантина. Также Цивилев призывал население не покидать регион.

Тем временем, в России растет число заболевших коронавирусом. «Блокнот» публикует ежедневную динамику коронавируса.

Видео: Лента.ру



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