Ученые нашли новый способ лечения коронавируса

01.04.2020, 18:02, Новости дня

При лечении новых пациентов с коронавирусом может помочь переливание крови от уже переболевших людей.

Переливание крови может стать спасением для многих заболевших инфекцией COVID-19. Ученые из университета Гонконга выяснили это в ходе экспериментов с сирийскими золотистыми хомяками. Белок ACE2 этих животных похож на человеческий. Исследователи считают, что как раз через него коронавирус попадает в организм.

Исследователи вводили хомякам SARS-COV-2. После отбирали поправившихся, то есть особей с антителами в крови. На основе крови выздоровевших делалась сыворотка, которую переливали здоровым хомякам. Затем их тоже заражали коронавирусом.

Оказалось, что у получивших сыворотку вирусная нагрузка на организм была в десять раз меньше. Микробиологи считают, что такой способ сильно поспособствует облегчению выздоровления и у людей. За счет вводимой плазмы пациенты восстановятся быстрее.

Ранее “Блокнот” писал об открытии ученых из Сколково – там разработали безвредный для человека дезинфектор, который должен убить коронавирусы на поверхностях.

Утром 1 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рф сообщил актуальные данные по заразившимся, умершим и выздоровевшим.