 

Глаза московских врачей после смены в больнице, где лечатся зараженные коронавирусом

01.04.2020, 18:02, Новости дня

Фотограф запечатлел глаза как душу людей, которые борются за жизнь людей, желая россиянам, чтобы медики не смотрели на них через защитные очки.

Необычный способ убедить людей оставаться дома и не нарушать карантин придумал главный врач клинической больницы №15 в столице Валерий Вечорко. Он разместил на своей странице в Facebook фотографии, на которых запечатлены глаза врачей. Именно так это «зеркало души» выглядят после ночной смены в стационаре, где лечатся больные с коронавирусом.

Главная мысль, которую хочет донести до всех россиян Вечорко, это чтобы люди задумались о своей безопасности, сидели в такое тревожное время дома, если не хотят, чтобы  эти глаза смотрели на них через защитные очки.

Пользователи Сети прониклись такой необычной агитацией. Многие благодарили медиков за их работу, а другие просто поделились публикацией с просьбой сидеть дома. Опасность не стоит недооценивать, несмотря даже на то, что сейчас врачи активно работают над вакциной, разрабатывают самый точную систему тестирования. Тем не менее, огорчает то, что и дети тоже могут заразиться коронавирусом и переносить его тяжело, хотя раньше считалось иначе. Ранее в Сети появились фотографии лиц китайских врачей, после смены работы.



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