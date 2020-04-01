 

«Рабы и работодатели»: губернатор Ленинградской области объяснил устройство общества

01.04.2020, 18:02, Новости дня

В администрации заявили, что Александр Дрозденко допустил оговорку на совещании по введению карантина.

«Рабами» назвал гастарбайтеров губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании 30 марта по введению карантина на предприятиях региона и местах проживания рабочих из-за распространения коронавируса.

«Ввести карантин на всех предприятиях Ленинградской области совместно с работодателями в местах проживания временной рабочей силы. Вы меня услышали. Рабы и работодатели. Все строительные городки, все общежития, все хостелы», – заявил Дрозденко.

Высказывание губернатора прокомментировал изданию «Открытые медиа» представитель администрации Ленобласти.

«Это была оговорка даже не по смыслу, а речевая. Просто мысль быстрее идёт, чем речь, тем более в такой стрессовой ситуации. Ну споткнулся человек, а комментировать тут нечего», — заявил сотрудник администрации.

Напомним, что в мае 2019 года мрачную оговорку допустил мэр Владивостока, отправив выпускников “в последний путь”.

А в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский рассмешил всех целым каскадом оговорок.



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